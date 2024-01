EGL Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktie von Egl wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 88,68 liegt sie insgesamt 178 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 31,95 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Egl diskutiert, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Egl-Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 75 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, so bewegt sich der RSI für die Egl bei 37, was eine neutrale Situation anzeigt, die mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Egl 6,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion die Bewertung "Schlecht".