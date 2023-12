EGL Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Sentiment und Buzz rund um Egl kann über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und bewertet werden. Daraus lassen sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Aktuell weist die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Egl in diesem Punkt daher die Einstufung "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Egl beträgt das aktuelle KGV 88, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Egl daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Egl aktuell bei 10, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Egl daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Vergleich mit Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie von Egl im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,05 Prozent erzielt und liegt damit 51,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 3,95 Prozent, wobei Egl aktuell 45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.