EGL Aktie: Jubelschreie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Egl hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 88,68, was 254 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 25 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Egl-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,61 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,65 HKD, was einen Unterschied von +6,56 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte im Vergleich zum letzten Schlusskurs, wodurch die Egl-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Egl auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 12,5 % aus, was 6,35 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 6,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns im Vergleich zur Branche.