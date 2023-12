EGL Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Egl liegt bei einem Wert von 88, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,54 für "Hotels Restaurants und Freizeit" überdurchschnittlich hoch ist (ca. 181 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie von Egl als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Egl-Aktie als neutral eingestuft wird. Für den RSI7 (Sieben-Tage-Index) ergibt sich ein Wert von 8,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25 (25-Tage-Index) liegt bei 25,81 und führt ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie somit auf der Grundlage des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -6,26 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Egl-Aktie von unseren Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Betrachtet man die Performance der Egl-Aktie im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, so ergibt sich eine negative Entwicklung von -41,05 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im selben Zeitraum stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 1,23 Prozent, was zu einer Underperformance von -42,28 Prozent für die Egl-Aktie führt. Im Sektorvergleich des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite bei 9,27 Prozent, wobei die Egl-Aktie um 50,32 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurückblieb. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Egl-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.