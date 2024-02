EGL Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Derzeit gibt es einige Aspekte, die bei der Bewertung der Egl-Aktie berücksichtigt werden müssen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 88, was bedeutet, dass die Börse 88,68 Euro für jeden Euro Gewinn von Egl zahlt. Dies ist ein Anstieg um 194 Prozent im Vergleich zu anderen Werten in der Branche. Im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 30. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Egl mit einer Rendite von -27,41 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,97 Prozent, wobei Egl mit 18,44 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Egl. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Egl wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Zuletzt betrachtet unsere Analysten die Dividendenpolitik von Egl. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Egl aktuell 12, was eine positive Differenz von +5,95 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Egl von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.