Mit EGF Theramed Health wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Eine wichtige Bewertung von Aktien kann durch die längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet erfolgen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind dabei entscheidende Kriterien. Bei der Analyse von Egf Theramed Health zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Egf Theramed Health. Es gab keine besonders positiven oder negativen Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Egf Theramed Health daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine negative Bewertung. Der Kurs der Aktie verläuft sowohl über dem GD200 als auch über dem GD50 im negativen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Auch der Relative Strength-Index zeigt gemischte Signale. Der RSI7 weist auf eine negative Empfehlung hin, während der RSI25 zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.