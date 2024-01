EGF Theramed Health Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Stimmung unter den Anlegern bei Egf Theramed Health ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich geändert, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Bereich der technischen Analyse wird deutlich, dass die Egf Theramed Health-Aktie unter der 200-Tage-Linie liegt. Der Aktienkurs liegt mit 0,195 CAD 51,25 Prozent unter dieser Linie, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Niveau von -25 Prozent negativ ab und erhält auch hier ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Egf Theramed Health-Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf einen überkauften Zustand hin, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Egf Theramed Health-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der Kommunikationsfrequenz, der technischen Analyse und dem Relative-Stärke-Index.