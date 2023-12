EGF Theramed Health Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Egf Theramed Health-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,46 CAD bewertet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,265 CAD, was einem Unterschied von -42,39 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 0,31 CAD liegt, zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,52 Prozent) eine "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Egf Theramed Health-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Egf Theramed Health-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Egf Theramed Health in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Daher erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.