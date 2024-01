EGF Theramed Health Aktie: Aufschrei, garantiert!

Egf Theramed Health - Anlegerstimmung, Sentiment und technische Analyse

In den letzten zwei Wochen wurde Egf Theramed Health von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wurde die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität ergaben keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält die Egf Theramed Health-Aktie ein "Neutral"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse der Aktie ergibt sich eine Abweichung von -51,28 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Egf Theramed Health liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 77,5, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher für Egf Theramed Health eine neutrale Anlegerstimmung und negative Bewertungen in der technischen Analyse. Die Aktie wird daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.