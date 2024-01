EF On Aktie: Das sieht interessant aus!

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Ef-on in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ef-on daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI genannt) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Ef-on zeigt der RSI7 aktuell einen Wert von 51,28 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,71 und zeigt auch hier, dass Ef-on weder überkauft noch überverkauft ist; daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Ef-on-Wertpapier in diesem Bereich also ein "Neutral"-Rating.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Ef-on in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Ef-on wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ef-on-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 538,53 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 449 JPY, was einem Unterschied von -16,62 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 464,3 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,3 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Ef-on also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.