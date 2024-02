EF On Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten Wochen gab es bei Ef-on keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ef-on daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen. Hier ergibt sich, dass die Ef-on derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 508,12 JPY, während der Kurs der Aktie bei 408 JPY liegt, was einer Abweichung von -19,7 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 442,26 JPY führt zu einer Abweichung von -7,75 Prozent und damit zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich also das Rating "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie von Ef-on ebenfalls eine neutrale Einstufung. Der RSI7 beträgt 72,13, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 von 60,63 zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Kommentare und Wortmeldungen zu Ef-on abgegeben. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung daher zu einer "Neutral"-Einstufung.