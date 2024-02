EF On Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Ef-on auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 87,27 Punkten liegt, was bedeutet, dass Ef-on momentan als überkauft eingestuft wird. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Ef-on also als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Ef-on neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Ef-on diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Ef-on auf 511,57 JPY, während der aktuelle Kurs bei 401 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -21,61 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Ebenso liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 446,14 JPY, was einer Distanz von -10,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und Buzz rund um Ef-on hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird Ef-on daher in Bezug auf das Sentiment als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für Ef-on eine Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf den RSI und die technische Analyse, während das Sentiment neutral eingestuft wird.