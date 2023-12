EF On Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz um die Aktie von Ef-on in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine deutliche Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ef-on ist ebenfalls neutral, da es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse ergibt auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für die Aktie von Ef-on. Der GD200 liegt bei 542,63 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 419 JPY liegt, was einer Abweichung von -22,78 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 467,18 JPY führt zu einer Abweichung von -10,31 Prozent, was insgesamt zu einer negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale für die Ef-on-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 97, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine neutralere Bewertung, da Ef-on weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse der Sentiments, der technischen Indikatoren und des Anlegerverhaltens ein überwiegend negatives Bild, was zu einem "Neutral" bis "Schlecht"-Rating für die Aktie von Ef-on führt.