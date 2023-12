EFT Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs des Unternehmens Eft hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 57,52 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -0,43 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +57,94 Prozent für Eft bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer Rendite von -10,27 Prozent im letzten Jahr um 67,78 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien liegt Eft ebenfalls gut, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,05 unter dem Branchendurchschnitt von 42,67 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt jedoch gemischte Signale. Der RSI für Eft liegt bei 83,33, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,36 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf technischer Ebene.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ebenfalls eine positive Bewertung für Eft. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 12, was eine positive Differenz von +6,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.