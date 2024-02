EFT Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Eft hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 45,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt um -17,38 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Eft eine Outperformance von +62,52 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Des Weiteren verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -21,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Eft um 66,6 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Eft derzeit bei 12,15 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +5,81 Prozent zur Eft-Aktie und führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der fundamentalen Bewertung wird Eft im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5,98, was einen Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,61 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Eft derzeit auf 0,23 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,24 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,35 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,25 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit -4 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.