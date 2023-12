EFT Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Aktie von Eft bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 12,3%, was einem Mehrertrag von 6,03 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten entspricht. Dies macht die Dividenden des Unternehmens überdurchschnittlich hoch und zeigt eine positive Ausschüttungspolitik des Konzerns.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Eft-Aktie derzeit bei 0,255 HKD, was einen Abstand von +6,25% zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich eine Distanz von +15,91% zum GD200, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Eft-Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als neutral betrachtet wird. Eine ähnliche neutrale Bewertung ergibt sich auch bei einer Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage, wo der RSI bei 33 liegt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Eft-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,03 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 44,54 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine positive Bewertung erhält.