EFG Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Aktie von Efg wird in verschiedenen Analysen bewertet. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt sie als unterbewertet, da das KGV von 13,52 insgesamt 43 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Efg derzeit bei 9,69 CHF verortet. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 10,54 CHF beträgt damit +8,77 Prozent, was zu einer positiven Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 10,38 CHF, was einer Differenz von +1,54 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich aus beiden Zeiträumen die Einstufung "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen Analysen, dass die Diskussionsintensität in den sozialen Medien rund um die Aktie von Efg mittelmäßig ist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Efg in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend neutrale Themen wurden in den Diskussionen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Efg bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.