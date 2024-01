EFG Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "EFG International":

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Efg festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber Efg. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird die Efg derzeit als "Gut" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) in Höhe von 9,76 CHF liegt, während der Kurs der Aktie bei 10,8 CHF liegt, was einer Abweichung von +10,66 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 10,39 CHF, was einer Abweichung von +3,95 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut" in der technischen Analyse.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Das KGV von Efg liegt bei 13,52, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 24,78 eine Unterbewertung um 45 Prozent darstellt. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.