EFG Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten Wochen gab es bei Efg keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild, wie aus den sozialen Medien hervorgeht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussion über das Unternehmen. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Efg weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Efg bei 34,55 Prozent, was mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite von Efg mit 27,89 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Efg beträgt 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23 bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Dementsprechend erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.