EFC bringt Cymer-zertifiziertes Neongas-Recyclingsystem auf den Markt, ein Meilenstein für Excimerlaser

Hopkinton, Massachusetts (ots/PRNewswire) -EFC Gases & Advanced Materials (EFC), ein führendes Unternehmen für Spezialgase und hochentwickelte Materialien, gibt die Einführung seines Neongas-Recyclingsystems bekannt, das jetzt offiziell von Cymer für den Einsatz mit seinen Excimerlasern freigegeben wurde. Neon spielt in der Deep-Ultraviolet (DUV)-Lithographie eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung von Laserlicht. Dieses bahnbrechende System bietet Endkunden langfristig stabile Neon Preise und steht für das Engagement von EFC für nachhaltige Technologien zur Transformation der Edelgas- und Halbleiterindustrie.Der Executive Vice President von EFC, Matt Adams, hob die Rolle des Neongas-Recyclingsystems bei der Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit hervor. „Dieses System, das nun OEM-qualifiziert ist, stellt einen bedeutenden Sprung in der Excimerlasertechnologie dar, verbessert die betriebliche Effizienz und bietet ökologische Vorteile. Es ist Ausdruck unseres Bestrebens, Chemie und Technik für einen positiven Wandel einzusetzen." Herr Adams drückte auch seine Dankbarkeit gegenüber Cymer aus und betonte ihr gemeinsames Engagement für ein nachhaltigeres Halbleiter-Ökosystem.Hauptmerkmale des Neongas-Recyclingsystems:- OEM-qualifizierte Spitzenleistung: Das Recycling-System ist OEM-qualifiziert und lässt sich nahtlos in branchenübliche Excimerlaser integrieren, was Zuverlässigkeit und hohe Leistung gewährleistet.- Stabile Neon-Preise: Das in der Branche zukunftsweisende System garantiert langfristig stabile Neon Preise und die Beständigkeit der Lieferkette, indem es Lasergas, das normalerweise freigesetzt wird, auffängt und recycelt und Unternehmen so eine bessere Finanzplanung und betriebliche Effizienz bietet.- Geringerer CO2-Fußabdruck: Durch das Recycling von Neon muss weniger davon produziert werden, wodurch sich in den kommenden 20 Jahren über eine Million Tonnen CO2-Emissionen pro Halbleiterfabrik einsparen lassen. Dies steht im Einklang mit dem Engagement der Halbleiterindustrie für eine nachhaltige Produktion.Pavel Perlov, Präsident und CEO von EFC Gases & Advanced Materials, zeigte sich begeistert: „Die Einführung unseres neuartigen Neongas-Recyclingsystems ist ein Meilenstein, der die Preise für Neongas stabilisieren und seine Verfügbarkeit unabhängig von globalen Angebotsschwankungen sicherstellen wird. Dieses System ist mehr als nur ein Produkt – es ist ein Beweis für unser Engagement, Lösungen anzubieten, die die Halbleiterindustrie in eine verantwortungsvolle Zukunft führen."Informationen zu EFC Gases & Advanced MaterialsEFC Gases & Advanced Materials, ein führender Anbieter von hochreinen Elektronikgasen, fortschrittlichen Werkstoffen und Edelgasen, engagiert sich für die Entwicklung nachhaltiger Technologien in Schlüsselindustrien wie der Halbleiterherstellung, Luft- und Raumfahrt, Leuchtmittel und Energieversorgung. Unser Engagement für Spitzenleistungen spiegelt sich in unseren globalen Beschaffungsstandards und unseren hochmodernen Messverfahren wider, die Produktintegrität und unübertroffene Reinheit gewährleisten. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht das Bestreben, die Welt durch innovative Chemie zu verändern und Lösungen anzubieten, die sowohl der Wirtschaft als auch dem Planeten zugute kommen. Weitere Informationen über EFC erhalten Sie auf www.efcgases.com.

Pressekontakt:Madeline Reardon,E-Mail: mreardon@efcgases.com,Telefon: +1-508-435-7700 Durchwahl: 222