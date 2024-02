EFCSN: europäisches Qualitäts-Zertifikat für APA-Faktenchecks

Wien (ots) -European Fact-Checking Standards Network bescheinigt der APA-Faktencheck-Redaktion höchste QualitätsstandardsDie APA – Austria Presse Agentur ist ab sofort offizielles Mitglied des European Fact-Checking Standards Network (EFCSN) – nach eingehender Prüfung hat die europäische Vereinigung der Faktencheck-Organisationen die Bewerbung der österreichischen Nachrichtenagentur angenommen. Damit einher geht die Bestätigung, dass die Prozesse des APA-Faktencheck-Teams strengen Qualitätskriterien entsprechen.Die Mitgliedschaft beim EFCSN stellt für das Team des APA-Faktencheck nicht nur eine weitere Honorierung seiner intensiven Bemühungen dar, Menschen zu Fakten zu führen und verbreitete Falschinformationen zu widerlegen. Durch die Vernetzung soll auch der handwerkliche Austausch mit anderen Profis weiter vertieft werden. Dieser erfolgt unter anderem bereits durch einen engen Kontakt mit deutschsprachigen Faktenchecker:innen im Rahmen des GADMO-Projekts und mit internationalen Expertinnen und Experten über regelmäßige Zusammenarbeit im Zuge des International Fact-Checking Network (IFCN), das die APA als „IFCN Signatory“ zertifiziert hat. Innerhalb des europäischen Netzwerks EFCSN wird sich die APA an gemeinsamen Projekten beteiligen. Redaktionell arbeiten alle Faktencheck-Teams weiterhin unabhängig.Für APA-Chefredakteurin Maria Scholl sind „Faktencheck-Initiativen ein unerlässlicher Beitrag von Qualitätsmedien zum öffentlichen Diskurs in lebendigen Demokratien. Die Mitgliedschaft im EFCSN ist eine erfreuliche Bestätigung der hohen Qualitätsstandards unserer Verification-Abteilung und bietet die Chance, dieses Know-how aktiv in internationale Projekte einzubringen.“Clemens Pig, geschäftsführender Vorstand der APA, betont: „In ständiger Konfrontation mit Desinformation ist die Aufrechterhaltung von verifizierten Fakten eine gesellschaftliche und demokratische Notwendigkeit. Dies können Faktencheck-Institutionen leisten und durch Kollaboration auf europäischer Ebene in einer vernetzten Welt ihre Expertise und Wirksamkeit sichern.“Die Faktenchecks der APA-Redaktion sind laufend aktuell kostenlos abrufbar: Aktuelle APA-Faktencheck Sammlung | Austria Presse Agentur (https://apa.at/faktencheck/ueberblick/)About EFCSNDas EFCSN ist die Vereinigung der europäischen Faktencheck-Organisationen mit dem Ziel, die höchsten Standards der Verifikation von Fakten und Medienkompetenz zum Zweck der Bekämpfung von Desinformation aufrechtzuerhalten und zu fördern. Das EFCSN und seine mehr als 45 geprüften Mitglieder aus über 30 Ländern setzen sich für die Wahrung der Grundsätze der freien Meinungsäußerung ein. Sie arbeiten daran, den Zugang zu faktengeprüften, vertrauenswürdigen Daten und Informationen zu fördern und die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie sie den Wahrheitsgehalt von Informationen im öffentlichen Raum beurteilen kann. www.efcsn.comPressekontakt:APA - Austria Presse AgenturUnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710kommunikation@apa.athttp://www.apa.atOriginal-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuell