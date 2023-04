EEW Energy from Waste fasst Unternehmensstrategie in einem Big Picture zusammen

Hamburg/Helmstedt (ots) -Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) ist eins der führenden Unternehmen in Europa auf dem Gebiet der thermischen Abfall- und Klärschlammverwertung. Und das Unternehmen strebt noch höhere Ziele an: Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsziele möchte EEW bis 2030 klimaneutral und bis 2040 sogar klimapositiv wirtschaften. Dafür wurde die Unternehmensstrategie umfassend neu ausgerichtet. Ein komplexer Prozess, den EEW seinen Mitarbeitenden ab sofort mit einem Big Picture auf einfache Weise erklärt.Erst kürzlich feierte die EEW ihr 150jähriges Firmenjubiläum: Hervorgegangen aus der Braunschweigerischen Kohlen-Bergwerke AG (BKB) reicht die Geschichte des Helmstedter Unternehmens zurück bis ins Jahr 1873. Heute beschäftigt die EEW mehr als 1.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in Europa eins der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der thermischen Abfallverwertung mit Standorten in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden.Im Laufe seiner Geschichte hat EEW immer mehr vom Kohleabbau, über die Energiegewinnung aus Abfall, hin zu einem nachhaltigen Unternehmen der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Die zukünftig noch bessere und effizientere Verwertung der Abfallströme im Sinne des Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutzes ist ein Schwerpunkt der EEW-Gruppe: In den vergangenen Jahren hat EEW rund 2 Milliarden Euro in Zukunftsprojekte investiert. Um seinen Mitarbeitenden auf eine einfache und verständliche Weise die Unternehmensstrategie näher zu bringen, wünschte sich die EEW ein Big Picture, sodass sich alle Mitarbeitenden damit identifizieren können.In enger Zusammenarbeit mit EEW erschufen die Strategen und Kreativen von Big Pictury innerhalb eines Monats ein einzigartiges Big Picture auf Basis einer Strategy Map-Vorlage, welches die Unternehmensstrategie der EEW visuell auf den Punkt bringt. Das Big Picture zeichnet ein klares und leicht verständliches Bild vom Weg der EEW zum nachhaltigen Erfolg: inklusive externer Faktoren, Ziele, Herausforderungen, Lösungsansätzen sowie Schwachstellen, an denen das Unternehmen zukünftig noch arbeiten wird, um seine Unternehmensziele schneller zu erreichen. Zum Einsatz kam dieses Big Picture als großer Messeaufsteller, im Rahmen eines Führungskräfte-Meetings bei EEW. Die Resonanz der Mitarbeitenden fällt bisher durch die Bank weg positiv aus."Das Big Picture ist eine greifbare, kreative Lösung, um die doch sehr komplexen Inhalte darzustellen. Die Erweiterungsmöglichkeiten machen es möglich auf Änderungen reagieren zu können und die Unternehmensstrategie an die Rahmenbedingungen anzupassen und zu aktualisieren."Jenny Waskowsky & Charleen Peter, Abteilung Digital & Transformation bei EEWÜber die Big Pictury GmbH, HamburgBig Pictury entwickelt visuelle Erklärmedien, bei denen "das große Ganze" auf einen Blick ersichtlich wird und Zusammenhänge klarer werden. Die individuell angefertigten Bilder und visuellen Tools können analog und digital eingesetzt werden, um komplexe Themen einfach zu kommunizieren und gemeinsam zu bearbeiten.Pressekontakt:Pressekontakt:Big Pictury GmbHWolf Wienecke040-3070261-22contact@big-pictury.comOriginal-Content von: Big Pictury GmbH, übermittelt durch news aktuell