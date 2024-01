EDU Holdings Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI7 liegt dieser aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Edu überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und stuft Edu als "Neutral" ein.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um Edu als neutral einzustufen ist, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,14 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz zu Edu in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls als "Neutral" eingestuft.