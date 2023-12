EDU Holdings Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Aktienkurse können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Bewertungen für Edu durchsucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Edu diskutiert. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Ein weiterer Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Edu-Aktie beträgt aktuell 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Edu weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Edu derzeit 0,16 AUD beträgt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,15 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,25 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,15 AUD, was die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt die technische Analyse somit ein "Neutral"-Rating für Edu.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Edu-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.