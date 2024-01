EDU Holdings Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Edu diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. In Bezug auf Edu wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über einen längeren Zeitraum festgestellt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Edu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 AUD liegt, was einem Unterschied von -12,5 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,15 AUD und einem letzten Schlusskurs von 0,14 AUD eine negative Abweichung von -6,67 Prozent, was zu einer weiteren Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Edu-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Edu-Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.