EDU Holdings Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die Meinung von Investoren und Nutzern im Internet zu erfassen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung geben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Edu zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Edu zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Edu bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,15 AUD für die Edu-Aktie, während der aktuelle Kurs bei 0,135 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10 Prozent und zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,14 AUD, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Edu in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Edu-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 54,55) führen zu einer Einstufung von "Neutral" für die Edu-Aktie. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Edu.