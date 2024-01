EDU Holdings Aktie: Immer langsam!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Edu in den sozialen Medien. Es gab weder einen starken Anstieg in positiven Diskussionen noch einen starken Anstieg in negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Edu etwas mehr oder etwas weniger diskutiert als üblich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Edu mit 0,14 AUD derzeit -6,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -12,5 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Edu beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass Edu weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger in den sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Haltung gegenüber Edu eingenommen. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

EDU Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

