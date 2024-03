EDP Renov?eis S.A. Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Edp Renovaveis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse diverser Kommentare und Äußerungen in den letzten Wochen schließt. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine neutrale Einstufung.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität bei Edp Renovaveis die übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine negative Bewertung. Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,14 EUR, während der Kurs der Aktie bei 12,67 EUR liegt, was einer Abweichung von -21,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt mit 14,22 EUR eine Abweichung von -10,9 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Rating in der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale bis negative Einschätzung. Der RSI7 liegt bei 80,6, was eine negative Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 62,26 eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.