EDP Renov?eis S.A. Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Edp Renovaveis wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Edp Renovaveis bei 17,92 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 16,345 EUR notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,79 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite steht der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 15,26 EUR, was einer Distanz von +7,11 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Edp Renovaveis-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 48, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 36,62 im neutralen Bereich. Somit ergibt die Analyse der RSIs ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Edp Renovaveis. Insgesamt bleibt die Stimmung und Bewertung der Aktie also neutral.