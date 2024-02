EDP Renov?eis S.A. Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die technische Analyse der Edp Renovaveis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 16,96 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 13,905 EUR weicht somit um -18,01 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,46 EUR) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-15,52 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Beurteilung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung und Kommentare zu Edp Renovaveis neutral waren. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Edp Renovaveis liegt bei 86,46, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 von 84 weist auf eine überkaufte Situation hin und erhält ebenfalls die Bewertung "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Edp Renovaveis festgestellt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Edp Renovaveis-Aktie aus verschiedenen technischen und sentimentalen Gesichtspunkten betrachtet, derzeit "Neutral" eingestuft wird.