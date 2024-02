EDP-Energias de Portugal Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert für Edp - Energias De Portugal beträgt 62,07, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 69 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Social-Media-Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Edp - Energias De Portugal eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Die technische Analyse, die den gleitenden Durchschnitt betrachtet, zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnittspreis von 4,25 EUR deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,772 EUR liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnittspreis von 4,24 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Edp - Energias De Portugal basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem negativen Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Edp - Energias De Portugal basierend auf den verschiedenen Analyseinstrumenten.