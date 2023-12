EDP-Energias de Portugal Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse der Aktie von Edp - Energias De Portugal ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 4,41 EUR, während der aktuelle Kurs bei 4,496 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +1,95 Prozent und wird daher als "neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 4,15 EUR, was einer Distanz von +8,34 Prozent entspricht und somit als "gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie aktuell als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine "neutral"-Empfehlung für die Aktie, mit einem RSI7-Wert von 51,04 und einem RSI25-Wert von 34,59.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz wird die Aktie als "neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung mittel bis kaum Änderungen aufweisen.

Insgesamt ergibt sich damit für die Edp - Energias De Portugal-Aktie eine Gesamtbewertung von "neutral" aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index und des Sentiments und Buzz im Netz.