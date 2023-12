EDP-Energias de Portugal Aktie: Ist das wirklich normal?

In den letzten vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Edp - Energias De Portugal keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 4,41 EUR, während die Aktie selbst bei 4,451 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 4,1 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Note.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Edp - Energias De Portugal in den sozialen Medien gesprochen. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den letzten Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 46,4, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 beträgt 32, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.