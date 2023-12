EDP-Energias de Portugal Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "EDP":

Die Stimmung unter Anlegern war in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen während des analysierten Zeitraums war die Stimmung positiv. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Edp - Energias De Portugal unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Intensität der Diskussionen ergab die Auswertung der letzten Monate keine wesentlichen Tendenzen. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Diskussionsintensität gab es keine signifikante Veränderung im Vergleich zum üblichen Niveau, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demzufolge erhält die Edp - Energias De Portugal-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, welches die Kursbewegungen der letzten 7 Tage berücksichtigt. Bei einem RSI zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Edp - Energias De Portugal liegt bei 27,42, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt mit 28,98 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4,41 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,594 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +4,17 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 4,12 EUR, was einer Abweichung von +11,5 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.