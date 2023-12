EDM Resources Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse zeigt, dass die Edm-Aktie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter diesen Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Edm diskutiert. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Edm-Aktie als überkauft betrachtet werden sollte, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Edm in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Beide Aspekte führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse sowie das Anleger-Sentiment und die Internet-Kommunikation, dass die Edm-Aktie derzeit eher schlecht bewertet wird und eine neutrale Einschätzung erhält.