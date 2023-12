EDM Resources Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Edm-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,32 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,24 CAD liegt, was eine Abweichung von -25 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,18 CAD, was einen positiven Unterschied von +33,33 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Edm-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von Edm liegt bei 80 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 25-Tage-RSI im überverkauften Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Edm-Aktie daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.