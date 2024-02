EDM Resources Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Anlegerstimmung bezüglich der Edm-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv. In der Diskussion in den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Themen angesprochen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich positive Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Edm daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten Monate ergibt jedoch, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Edm-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Edm ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Edm-Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt wird die Edm-Aktie also mit einem "Neutral"-Rating bezüglich Sentiment und Buzz und einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf trendfolgende Indikatoren bewertet.