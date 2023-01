EDELMAN GLOBAL ADVISORY STELLT TEAM FÜR GESUNDHEITSRICHTLINIEN UND ÖFFENTLICHE ANGELEGENHEITEN VOR

Washington (ots/PRNewswire) -Edelman Global Advisory (EGA) hat die Gründung des Geschäftsbereichs Global Health Policy (Gesundheitsrichtlinien) and Public Affairs (Öffentliche Angelegenheiten) bekannt gegeben. Unter der Leitung des Vorsitzenden der EGA Health, Joseph M. Damond, wird das neu eingerichtete Angebot Unternehmen dabei helfen, sich den Herausforderungen eines komplexen gesundheitspolitischen Umfelds zu stellen und gleichzeitig aufkommende Entwicklungen und Trends zu identifizieren und proaktiv darauf zu reagieren.Die Pandemie hat sämtliche Aspekte der Gesundheitspolitik weltweit nachhaltig verändert und zwingt politische Entscheider in aller Welt, sich mit kritischen Fragen auseinanderzusetzen. Im Vordergrund stehen dabei Fragen wie Zugang und Chancengleichheit, Innovationswachstum und die Anpassung der Regulierungs- und Erstattungssysteme an die Erfordernisse der sich entwickelnden Gesundheitstechnologien in den Bereichen Biowissenschaften und IT. Mehr als jemals zuvor müssen Unternehmen diese Themen aufgreifen, verstehen und effektiv angehen, um den Anforderungen des Marktes und der Verbraucher gerecht zu werden. In Zusammenarbeit mit dem Bereich Global Health von Edelman wird das Team Global Health Policy and Public Affairs von EGA Beratungsleistungen anbieten, die Kunden dabei helfen, globale gesetzliche und politische Risiken zu erkennen, die Beziehungen zu Aufsichtsbehörden und Regierungen zu stärken und Chancen in neuen Märkten zu nutzen.„Gesundheitsnutzen, Gesundheitszugang und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen waren für unsere Kunden, unsere Gemeinschaften und unsere Welt noch nie so wichtig wie heute", so Deborah Lehr, Managing Partner und Chief Executive Officer der EGA. „Das Team für Global Health Policy and Public Affairs der EGA ist in einer einmaligen Position, um Unternehmen bei der Navigation durch die sich wandelnde geopolitische Landschaft verlässlich zu unterstützen. Die EGA verfügt über Sachverständige für Politik und Rechtsvorschriften in den wichtigsten Märkten der Welt, die die weltweiten Trends kennen und wissen, wie man in diesem komplexen Umfeld marktübergreifend arbeitet."Neben Damond arbeiten auch Fachleute aus den Bereichen Gesundheitspolitik und Gesetzgebung, die den Kunden dabei helfen, ihre Ziele in den Bereichen öffentliche Angelegenheiten, Gesundheitspolitik und Regierungsbeziehungen zu erreichen. Dieses Team aus kompetenten Fachkräften bringt Erfahrung auf höchster Ebene in den Bereichen Regierungsarbeit, politische Kampagnen und Verbraucherkampagnen, Kommunikation und Regierungsbeziehungen mit.„Ich freue mich, eine so angesehene Gruppe von Kollegen zu leiten, die über ein breites Spektrum an Erfahrungen in der Gesundheitsbranche und ein tiefes Verständnis ihrer Regionen, der wichtigsten Interessengruppen, der politischen Herausforderungen und Chancen verfügen", erklärte der Vorsitzende der EGA Health, Joseph Damond. „Ich freue mich darauf, mit diesen Führungskräften zusammenzuarbeiten und unsere Kunden bei der Gestaltung des Wandels im dynamischen globalen Gesundheitsumfeld zu beraten."Das EGA-Angebot für Global Health Policy and Public Affairs hat seinen Sitz in Washington, D.C. und verfügt über Standorte in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, dem Nahen Osten/Afrika sowie Indien.Informationen zu Edelman Global AdvisoryEdelman Global Advisory (EGA) ist eine Boutique-Firma, die Geschäfts-, Regierungs- und Beratungsdienstleistungen anbietet, um in der sich verändernden geopolitischen und wirtschaftlichen Landschaft von heute zu navigieren. EGA hat seinen Sitz in Washington, D.C., und verfügt über fundiertes Fachwissen vor Ort in den USA und Kanada, in Asien-Pazifik, Nahost und Nordafrika, Europa, Lateinamerika und Indien. Die Teammitglieder von EGA arbeiten nahtlos mit den anderen mehr als 6.000 Kommunikationsprofis der Spitzenklasse von Edelman zusammen, um wirklich integrierte Kundendienste anzubieten.Kontakt:Lindsay Clifton,lindsay.clifton@edelmanega.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/edelman-global-advisory-stellt-team-fur-gesundheitsrichtlinien-und-offentliche-angelegenheiten-vor-301721159.htmlOriginal-Content von: Edelman Global Advisory, übermittelt durch news aktuell