EDELMAN GLOBAL ADVISORY GIBT SEIN GLOBALES KLIMAPOLITISCHES ANGEBOT BEKANNT

Washington (ots/PRNewswire) -Edelman Global Advisory (EGA) hat die Einführung seines neuen EGA-Klimapolitik-Angebots bekannt gegeben. Das Angebot kommt im Anschluss an die UN-Klimakonferenz COP27 und wird Kunden dabei helfen, Risiken zu mindern, neue Chancen zu nutzen und erfolgreich durch eine sich schnell verändernde klimapolitische Landschaft zu navigieren.Der Klimawandel stellt den privaten und öffentlichen Sektor vor enorme Herausforderungen. Die Notwendigkeit, das Risiko für den Planeten zu verringern, wird zu zahlreichen neuen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen führen. Wenn es gelingt, das Risiko für die Zukunft von Ländern und Unternehmen zu minimieren, indem man der Entwicklung voraus ist, eröffnen sich neue Chancen.„Die klimapolitische Landschaft verändert sich schnell", sagte Deborah Lehr, geschäftsführende Gesellschafterin und Vorstandsvorsitzende der EGA. „Aber es steht außer Frage, dass sich die Welt in Richtung einer kohlenstoffarmen Zukunft bewegt. Das Klimapolitik-Team der EGA ist einzigartig geeignet, um Kunden bei der Navigation durch diese sich entwickelnde Landschaft zu helfen und die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft ergeben werden."Das Klimapolitik-Team der EGA verfügt über fundiertes Fachwissen zu den politischen und regulatorischen Aspekten des Klimawandels. Das Team besteht aus Personen mit Erfahrung auf höchster Ebene in den Bereichen Regierung, multilaterale Organisationen, NGOs, Kommunikation und Regierungsbeziehungen und wird von Nikolaus Schultze geleitet, einer langjährigen Autorität auf dem Gebiet der Überschneidungen von Klima, Naturschutz und Finanzen.„Die Formung des Klimapolitik-Teams kommt zur rechten Zeit, da Unternehmen auf der ganzen Welt sich bemühen, sich in einem Labyrinth neuer Regeln, Vorschriften und Risiken zurechtzufinden", sagte der EGA-Vorsitzende für Klimapolitik, Nikolaus Schultze. „Das Team wird dazu beitragen, das Klimarisiko für unsere Kunden zu verringern und gleichzeitig die wachsende Nachfrage nach vertrauenswürdiger Beratung und Analyse im Klimabereich zu befriedigen."Das Klimapolitik-Team der EGA wird Kunden bei der Bewältigung einer Reihe komplexer Herausforderungen unterstützen, darunter:- Verstehen der neuesten klimapolitischen Entwicklungen auf globaler, regionaler und nationaler Ebene- Neuer Marktzugang und Markteintritt zur Kommerzialisierung von Klimalösungen- Risikominderung und Identifizierung von grünen Finanzierungsquellen- Compliance-Bereitschaft und Berichterstattung- Entwicklung von integrierten Kampagnen zur Sensibilisierung wichtiger InteressengruppenDas EGA-Klimapolitik-Angebot hat seinen Sitz in Paris, Frankreich, und unterhält Standorte in den USA, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika und dem Nahen Osten/Afrika.Informationen zu Edelman Global AdvisoryEdelman Global Advisory (EGA) ist eine Boutique-Firma, die Geschäfts-, Regierungs- und Beratungsdienstleistungen anbietet, um in der sich verändernden geopolitischen und wirtschaftlichen Landschaft von heute zu navigieren. EGA hat seinen Sitz in Washington, D.C., und verfügt über fundiertes Fachwissen vor Ort in den USA und Kanada, APAC, MENA, Europa, Lateinamerika und Indien. Die Teammitglieder von EGA arbeiten nahtlos mit den anderen mehr als 6.000 Kommunikationsprofis der Spitzenklasse von Edelman zusammen, um wirklich integrierte Kundendienste anzubieten.