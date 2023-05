EDDI-Award: DDV-Auszeichnung für langfristig erfolgreiche Dialogmarketing-Strategie geht an die Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Frankfurt am Main (ots) -Einmal im Jahr zeichnet der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) mit dem EDDI-Award Unternehmen aus, die im Rahmen ihrer Kommunikationsstrategie langfristig und nachweislich erfolgreich auf den individuellen Dialog mit dem Kunden setzen. Mittlerweile schon traditionsbewährt war die EDDI-Night gestern Abend auch in diesem Jahr der krönende Abschluss des ersten Konferenztages des DialogSummit in Frankfurt.Unter den eingegangenen Bewerbungen stach in diesem Jahr eine besonders hervor und überzeugte die Jury auf ganzer Linie. Der EDDI 2023 in der Kategorie BtoC geht an die Commerzbank. Das Kreditinstitut mit Sitz in Frankfurt am Main zählt mit rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland zur führenden Bank für den Mittelstand."Wir sind die Bank an der Seite unserer Kunden - über alle Kanäle hinweg, persönlich und digital. Das gelingt uns auch durch automatisierte, datenbasierte Kommunikation - so persönlich und individuell wie möglich. Unser Digitales CRM ermöglicht eine kundenzentrierte Omnikanalbank. Wir freuen uns sehr, dass die Fachjury des DDV die Commerzbank auszeichnet. Das ist für das gesamte Team eine großartige Bestätigung der geleisteten Arbeit", so Nasrin Shaikh, Leiterin Marketing Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank."Wir schaffen damit ein konsistentes Kundenerlebnis über alle Kanäle, indem wir Ansprachen analytisch für In- und Outbound herleiten, Kundenreaktionen aufnehmen, jeden Touchpoint personalisieren, Informationen in Echtzeit aus einem Hub ausliefern und kanalübergreifende Kontakt- und Dialogregeln haben. Jeder Kanal kann seine Stärken ausspielen und unsere Kunden erleben uns als echte Omnikanalbank", ergänzt Christian Peter, Leiter Marketing Automation Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank.DDV-Präsident Martin Nitsche sagt über den diesjährigen Sieger und die Gründe für die Entscheidung: "Jeder EDDI-Gewinner - damals und heute - zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Vorreiterrolle im Dialogmarketing übernommen hat. Die Commerzbank hebt Customer Experience auf ein neues Level. Das Resultat: Datengetriebene Dialog-Kommunikation auf höchstem Niveau mit jedem einzelnen Kunden, die erwiesenermaßen zu einem beachtlichen Erfolg geführt hat. Damit hat sich die Commerzbank den EDDI in der Kategorie BtoC absolut verdient".Über den EDDI:EDDI steht für Erfolg durch Dialogmarketing. Mit diesem Preis zeichnet der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) seit 1993 jedes Jahr Unternehmen aus, die im Rahmen ihrerKommunikationsstrategie langfristig und nachweislich erfolgreich auf den individuellen Dialog mit dem Kunden setzen. Zu den Gewinnern der vergangenen Jahre zählen u. a.: Apollo, SAP, Abbott, PAYBACK, Deutsche Bahn, XING, DOUGLAS, Merck, REWE Group, Esprit, VHV Versicherungen, dm-drogerie markt, Jaguar Land Rover, Lufthansa und Porsche.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell