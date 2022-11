EDAN stellte seine Lösungen auf der MEDICA 2022 auf den Prüfstand

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Edan Instruments Inc. (300206.SZ) hat auf der MEDICA, der größten globalen Medizinmesse, die vom 14. bis 17. November 2022 in Düsseldorf stattfindet, seine Palette der neuesten Innovationen vorgestellt. Fünf neue Produkte werden vorgestellt, um die mehr als 120.000 Besucher aus über 150 Ländern zu überraschen und das Bestreben von EDAN zu zeigen, das volle Potenzial der medizinischen Möglichkeiten auszuschöpfen.Für den Laborbereich bietet EDAN in diesem Jahr ein vollständiges Bild seiner POCT&IVD-Innovationen auf dem Gemeinschaftsstand an, um dem Publikum deren Neuigkeitscharakter zu vermitteln. „Der Höhepunkt ist unsere erste molekulardiagnostische Lösung, ClariLight CL30. Wir freuen uns zu sehen, dass die meisten Kunden von den schnellen Ergebnissen in nur 15 Minuten begeistert sind." Bo Wang, der IVD&POCT Marketing Manager von EDAN, erwähnte auch, dass das Unternehmen großes Vertrauen in den Erfolg in dem neuen Segment der In-vitro-Diagnostik habe, da es vorausschauend plane.Die iX-Serie, der Patientenmonitor der nächsten Generation von EDAN, verblüffte das Publikum mit seinem Breitbilddesign und seinem optimierten Arbeitsablauf. Seine innovativen nicht-invasiven Technologien und selektiven klinischen Tools tragen zu einer effizienteren Patientenüberwachung bei. Zwei für die Markteinführung bereite Produkte sind der vollautomatische Elektrokardiograf SE-1201 Pro und das EKG-und-ABP-2-in-1-Wearable SA-20 von Holter, die auf die Diagnose von kardiogener Hypertonie zugeschnitten sind.Eine große Attraktion für die Geburtshilfe und Gynäkologie ist das tragbare Biofeedback- und Stimulationssystem PA4 Pro, mit dem Physiotherapeuten die Beckenbodenmuskulatur in jedem Szenario flexibel beurteilen und behandeln können. Im Bereich Ultraschall werden auf der MEDICA zum ersten Mal die verbesserte Version Acclarix LX9 und ihre technologisch verbesserten Schallköpfe vorgestellt.„Ein rollender Stein setzt kein Moos an. Unser Durchbruch ist sichtbar", sagte Alex You, Senior Director von EDAN Global Marketing & Strategic Operations, nach einem Dialog über den globalen Entwicklungsplan von EDAN mit Herrn Wolfram Nikolaus Diener, Präsident und CEO der Messe Düsseldorf GmbH. „Und wir werden kontinuierlich so fortfahren, um auf unserem Weg voranzukommen und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern."Besuchen Sie EDAN persönlich auf der MEDICA am Stand 9A60 und erleben Sie das Unternehmen hautnah!Informationen zu EDAN Instruments, Inc.EDAN hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensbedingungen der Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, indem es wertorientierte, innovative und qualitativ hochwertige medizinische Produkte und Dienstleistungen anbietet. EDAN ist Wegbereiter für ein umfassendes Angebot an medizinischen Lösungen, die ein breites Spektrum an medizinischen Arbeitsbereichen abdecken, einschließlich diagnostischem EKG (https://www.edan.com/product/ecg/), Geburtshilfe/Gynäkologie (https://www.edan.com/product/ob/), Ultraschallbildgebung (https://www.edan.com/product/ultrasound/), In-vitro-Diagnostik (https://www.edan.com/product/ivd/), Patientenüberwachung (https://www.edan.com/product/patient/), patientennaher Labordiagnostik (https://www.edan.com/product/poct/) und Veterinärmedizin (https://www.edan.com/product/veterinary/). Folgen Sie EDAN auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/edan-instruments-inc-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true), Facebook (https://www.facebook.com/EDANInstrumentsInc) und Instagram (https://www.instagram.com/edaninstruments/).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1946823/EDAN___MEDICA_2022_Latest_Innovations_9A60.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/edan-stellte-seine-losungen-auf-der-medica-2022-auf-den-prufstand-301690113.htmlPressekontakt:Angela,angela.ji@edan.comOriginal-Content von: EDAN Instruments, Inc., übermittelt durch news aktuell