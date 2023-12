ECS Botanics Holdings Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung und der Buzz um Ecs Botanics haben sich in den letzten Wochen verändert. Die Stimmungslage der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Diskussionsintensität ist gesunken, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Auf der anderen Seite wurden Ecs Botanics in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Auch die Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher ergibt sich eine Anleger-Stimmung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Ecs Botanics liegt bei 66,67, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 50 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ecs Botanics-Aktie der letzten 200 Handelstage um 15 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +15 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Ecs Botanics sowohl aufgrund der Anleger-Stimmung als auch der technischen Analyse ein insgesamt "Gut"-Rating.