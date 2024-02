ECS Botanics Holdings Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Stärke Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Ecs Botanics liegt bei 66,67. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47. Dies wird als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ecs Botanics-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,023 AUD liegt, was einer Abweichung von +15 Prozent im Vergleich entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,02 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Ecs Botanics-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Ecs Botanics-Aktie jedoch ein "Schlecht"-Rating. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich während des vergangenen Monats zunehmend ein, und auch die Intensität der Diskussionen nahm ab, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt.

Positiv hingegen ist die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien, wo die Ecs Botanics in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.