ECN Capital Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Ecn Capital ist neutral. Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 2 positiv, 4 neutral und keines negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 3,16 CAD, was einem Potenzial von 5,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt der diversifizierten Finanzdienstleistungen wird die Aktie von Ecn Capital als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 45,75, was 44 Prozent unter dem Branchen-KGV von 81,29 liegt. Auf Grundlage dieser fundamentalen Daten wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Ecn Capital diskutiert, ohne klare Richtung im positiven oder negativen Bereich. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessieren. Daher wird die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ecn Capital überverkauft ist. Der RSI liegt bei 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls als überverkauft betrachtet wird und eine Bewertung als "Gut" erhält. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.