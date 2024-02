ECN Capital Aktie: Ist das noch normal?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ecn Capital liegt bei 45, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (KGV von 129,95) unter dem Durchschnitt (ca. 65 Prozent) liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird analysiert, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 52,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,05 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Ecn Capital-Wertpapier daher in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Analystenbewertung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut", 4-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Neutral". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, basierend auf den jüngsten Empfehlungen und einem erwarteten Kursziel von 3,31 CAD, was einer Entwicklung von 20,74 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ecn Capital-Aktie mit +4,18 Prozent Entfernung vom GD200 (2,63 CAD) als "Neutral" eingestuft wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 2,77 CAD auf ein "Neutral"-Signal hin. Zusammenfassend wird der Kurs der Ecn Capital-Aktie daher als "Neutral" bewertet, basierend auf der charttechnischen Analyse.