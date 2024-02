ECN Capital Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Ecn Capital verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,89 Prozent, was 15 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,11 Prozent für Aktien aus dem Finanzsektor liegt. In der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,67 Prozent, und Ecn Capital liegt aktuell 12,57 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Ecn Capital in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Ecn Capital in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ecn Capital liegt derzeit bei 45, was 65 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 129. Dies führt dazu, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Mit einer Dividendenrendite von 1,47 Prozent liegt Ecn Capital 4,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent für die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als eher unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.