ECHOIQ-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Echoiq in den sozialen Medien. Es gab weder einen deutlichen Anstieg in übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen in Bezug auf eine Aktie gibt einen Hinweis darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In Bezug auf Echoiq wurde in letzter Zeit etwas mehr oder etwas weniger diskutiert als üblich. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien können neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Echoiq auf sozialen Plattformen größtenteils positiv waren. Darüber hinaus haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit Echoiq behandelt. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Echoiq mit 0,155 AUD derzeit um -8,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -3,13 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Echoiq-Aktie liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis von 56,25 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung auch ein "Neutral"-Rating für Echoiq.