ECC Capital Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für ECC Capital Corp beträgt der RSI 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Gleiches gilt für den RSI25, der ebenfalls 50 beträgt und somit eine neutrale Einstufung für die letzten 25 Tage ergibt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 0,02 USD liegt, während der Aktienkurs bei 0,01 USD um 50 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,02 USD, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei ECC Capital Corp zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen von Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Ebenso fand keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität statt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die ECC Capital Corp-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.