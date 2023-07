EBSCON 2023 im Zeichen von „boosting transformation“

Villach/Graz (ots) -Wie kann die „twin transformation“ erfolgreich unterstützt werden und gelingen?Die EBSCON 2023 steht unter dem Motto „boosting transformation“. Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer: „boosting transformation als Leitmotiv der heurigen EBSCON verweist bereits auf das enorme Potential der europäischen Elektronik- und Halbleiter-Industrie, die digitale und grüne Transformation hin zu einer klimagerechten Zukunft voranzutreiben. Diese Transformation durch die Entwicklungstreiber Digitalisierung und Klimaschutz – auch als twin transformation bezeichnet – entfaltet in ihrer Kombination erst ihre wahre Kraft.“ Die EBSCON 2023 findet am 11. Oktober 2023 im Messecongress Graz, Messeplatz 1, statt. Programmstart ist 10 Uhr.Um die notwendigen Veränderungen voranzubringen, ist nicht nur die twin transformation essenziell, eine wesentliche Voraussetzung dafür ist auch business resilience. Diese Themenfelder werden in Keynotes und Podiumsdiskussionen, einem BarCamp und einer Ausstellung sowie im Rahmen von B2B-Meetings bearbeitet.https://ebscon.eu/ // https://www.silicon-alps.atPressekontakt:Franz Zuckriegl: +43 699 100 33 816 / fz@franzzuckriegl.comAndrea Pavlovec-Meixner: +43 664 264 20 35 / pavlovec@comcom.co.atSILICON ALPS Cluster GmbH https://www.silicon-alps.atOriginal-Content von: fz Strategie & Kommunikation e.U., übermittelt durch news aktuell