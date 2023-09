EBSCON 2023: Digitale und grüne Transformation gemeinsam vorantreiben

Villach/Graz (ots) -„Boosting Transformation“ steht im Zentrum der EBSCON 2023, die am 11. Oktober 2023 in Graz stattfinden wird.Unter dem heurigen Leitmotiv „boosting transformation“ dreht sich auf der diesjährigen EBSCON, der vom SILICON ALPS Cluster (SAC) veranstalteten, hochkarätig besetzten Leitveranstaltung der europäischen Halbleiter- und Elektronik-Industrie, alles um die doppelte Transformation oder „twin transformation“, also um Antworten auf die Frage, wie die digitale und grüne Transformation möglichst schnell und effizient gemeinsam vorangetrieben werden kann. Sowohl die Digitalisierung als auch der Klimaschutz sind enorme Entwicklungstreiber und bieten in ihrer Kombination die Chance, dass unser ökologischer Fußabdruck verringert werden kann, ohne auf Wachstum, Produktivität und Komfort verzichten zu müssen. Die EBSCON 2023 versteht sich daher als Plattform, um die Zukunft der Electronic Based Systems (EBS) im Lichte der Herausforderungen durch die Digitalisierung und die fortschreitende Klimakrise zu diskutieren und zu innovativen Lösungen zu kommen. https://ebscon.eu/Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer: „Mit unserem diesjährigen Leitmotiv ‚boosting transformation‘ möchten wir die enorme Innovationskraft der europäischen Elektronik- und Halbleiter-Industrie bei den Themen Digitalisierung und Klimaschutz in den Fokus stellen. Sie verfügt nicht nur über die Schlüsseltechnologien, sondern ist sich ihrer globalen Verantwortung bewusst und entwickelt diese auch laufend in Richtung mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit weiter.“ Die Themenfelder:Boosting Transformation: TRUE POWER of Twin TransformationWie digitale und grüne Transformation aus österreichischer, europäischer und aus Sicht einer anderen Branche gelingen kann.Disruptive TWINsigths: Focus Technology & InnovationImpulscamp zur Frage, welche neuen Technologien und innovativen Ansätze benötigt werden, um die twin transformation zu verwirklichen.TWINsights Future Resilience: Focus Business ResilienceImpulscamp zur Widerstandsfähigkeit von Unternehmen, starken branchen- und disziplinübergreifenden Netzwerken und Kooperationen und zur europäischen Lieferkette.BEYOND HORIZON: Focus Twin Transformation & SAC regionKey Note und Panel Discussion mit Top-Speaker:innen.Besonders wichtig ist dem SILICON APLS Cluster, dass im Rahmen der EBSCON 2023 nicht nur inhaltliche Impulse gegeben werden, sondern dass sich die internationalen Branchenvertreter:innen und Expert:innen auch mit den teilnehmenden Entscheiderinnen und Entscheidern aus dem Publikum vernetzen können. (Ende)EBSCON 2023Unter dem Leitmotiv „boosting transformation“ dreht sich auf der EBSCON 2023 alles darum, wie die digitale und grüne Transformation („twin transformation“) möglichst schnell und effizient vorangetrieben werden kann.Datum: 11.10.2023, 10:00 - 20:00 UhrOrt: Messecongress Nord, Messeplatz 1, 8010 GrazMesseplatz 1, Graz, ÖsterreichUrl:https://ebscon.eu/Pressekontakt:Franz Zuckriegl: +43 699 100 33 816 / fz@franzzuckriegl.comAndrea Pavlovec-Meixner: +43 664 264 20 35 / pavlovec@comcom.co.atTamara Schmölzer: +43 664 88 22 62 53 / tamara.schmoelzer@silicon-alps.atOriginal-Content von: fz Strategie & Kommunikation e.U., übermittelt durch news aktuell